Republika Zielonego Przylądka upamiętni Pelego. Premier kraju to potwierdził

"Estadio Pele" będzie gościć mecze kabowerdeńskiej kadry

Do tej pory obiekt nazywał się po prostu "Estadio Nacional de Cabo Verde". Mieści się on w Praii, stolicy Republiki Zielonego Przylądka i posiada on 15 tys. miejsc siedzących. Jego budowa trwała cztery lata, od 2010 r., kiedy to rozpoczęły się pierwsze prace, do 2014 r., kiedy to został on oficjalnie otwarty.