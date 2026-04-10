Przed sezonem zarówno kibice, piłkarze jak i działacze nie zakładali, że Legia znajdzie się w tak trudnej sytuacji sportowej i finansowej. Klub zamiast o kolejne mistrzostwo musi walczyć o utrzymanie.

Pozostało siedem kolejek do końca sezonu, a sytuacja Warszawian w tabeli PKO Ekstraklasy nadal jest bardzo trudna. Klub zajmuje 15. miejsce z 33 punktami. Tyle samo ma także 16. Arka Gdynia, będąca w strefie spadkowej.

Niestety dla kibiców Legii problemy sportowe idą w parze z tymi finansowymi. W marcu profil "FootballScout" w serwisie X ujawnił, że warszawska drużyna ma potężną dziurę w budżecie, wynoszącą 5 mln euro, czyli około 21 mln złotych.

Legia Warszawa. Kłopoty z budżetem to nie żart. Co z pensjami?

Teraz dziennikarze "Faktu" potwierdzili te informacje. Ustalili jednak także, że obecne kłopoty finansowe Legii nie wpływają na podstawową rzecz w funkcjonowaniu klubu, czyli wypłaty dla piłkarzy i pracowników. Przelewy na ich konta realizowane są w terminie - czytamy w "Fakcie".

Budżet Legii na sezon 2025/2026 wynosi około 230 mln złotych. Skąd zatem wzięły się nagle problemy? Przede wszystkim z powodu odpadnięcia Warszawian z Ligi Konferencji już po fazie grupowej.

O ile na razie piłkarze i pracownicy w codziennym funkcjonowaniu nie odczuwają kłopotów finansowych, o tyle sytuacja może się zmienić już latem podczas okienka transferowego. Jeśli działaczom nie uda się "zasypać" dziury w budżecie, Legię - jak ustalili dziennikarze "Faktu" - mogą czekać zmiany kadrowe.

Sporej grupie piłkarzy kończą się kontrakty (np Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Rafał Augustyniak, Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun czy Bartosz Kapustka). Żeby ratować budżet nowe umowy dla piłkarzy mogą nie być już tak okazałe jak obecne. Realny, zwłaszcza w przypadku nie zakwalifikowania się do europejskich pucharów, jest także scenariusz, że Legia sprzeda któregoś z piłkarzy z ważną umową.

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News

Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Bartosz Kapustka Foto Olimpik AFP

Dariusz Mioduski Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

