W mieście Kahramanmaras, na południu Turcji, wydobyto spod gruzów 16-letniego Kamilcana . Chłopiec jest wielkim fanem Fenerbahce . Miał na sobie koszulkę tego klubu, gdy kataklizm zastał go we śnie .

Kibic Fenerbahce wydobyty spod gruzów. Na ratunek czekał przez 119 godzin

W zawalonym budynku przetrwał pięć dób bez wody i pożywienia. Gdy wydobyto go na powierzchnię ziemi, usłyszał pytanie o trykot. Odpowiedział, że założył go do spania, bo następnego dnia jego drużyna miała grać ligowy mecz.