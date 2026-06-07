Dziewięciu rannych. Strzelanina. Przerażające sceny tuż przed mundialem

Już za kilka dni rozpocznie się najważniejszy reprezentacyjny turniej czterolecia. Pierwszy mecz mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zostanie rozegrany w czwartek 11 czerwca. Do tego czasu pozostało już bardzo niewiele czasu. Zespoły, szczególnie europejskie, muszą dostosować się do upałów, które mogą ich spotkać.

Wśród tych drużyn bez wątpienia są Anglicy. Zdecydowana większość reprezentantów powołanych przez Thomasa Tuchela na co dzień występuje w Premier League, gdzie o upały w trakcie sezony trudno. Anglicy stacjonują Kansas City, gdzie znajduje się ich baza treningowa na mundial.

Strzelanina pod bazą Anglików. Są ranni

W niedzielę 7 czerwca (europejskiego czasu) reprezenci "Lwów Albionu" mogli przeżyć kilka trudnych chwil. Dziennikarze donoszą bowiem, że w pobliżu bazy Anglików doszło do strzelaniny, w której niestety nie zabrakło rannych. O szczegółach rozpisuje się wiarygodny i ceniony portal "nytimes.com".

"Dziewięć osób zostało rannych w strzelaninie w pobliżu bazy Anglii na Mistrzostwach Świata w Kansas City w stanie Missouri. Policja została wezwana do zgłoszenia incydentu na Troost Avenue, niedaleko bazy treningowej i nieco dalej w przeciwnym kierunku, w kierunku hotelu, z którego Anglia będzie korzystać podczas turnieju, około godziny 4:00 rano w sobotę" - czytamy.

"Kapitan policji w Kansas City, Jake Becchina, potwierdził w rozmowie z The Athletic, że funkcjonariusze zostali wysłani na miejsce po usłyszeniu strzałów i zastali na miejscu duży tłum rozchodzący się. Trzy dorosłe kobiety odniosły obrażenia i zostały przewiezione do szpitala" - dodano. Anglicy mundial rozpoczną w środę 17 czerwca spotkaniem z Chorwacją.

r Dennis Goodwin / imago sport Agencja FORUM





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