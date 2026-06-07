Dziewięciu rannych. Strzelanina. Przerażające sceny tuż przed mundialem

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Cały piłkarski świat widzi już na horyzoncie zbliżający się wielkimi krokami mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Nie będzie to mundial jak każdy inny. W powietrzu czuć bowiem zagrożenie pogodowe, które może doprowadzić do przerywania meczów. Nie sposób jest wykluczyć akty agresji. Do takiego doszło pod bazą Anglików. W strzelaninie rannych zostało dziewięć osób.

Policja
PolicjaAndres KudackiGetty Images

Już za kilka dni rozpocznie się najważniejszy reprezentacyjny turniej czterolecia. Pierwszy mecz mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku zostanie rozegrany w czwartek 11 czerwca. Do tego czasu pozostało już bardzo niewiele czasu. Zespoły, szczególnie europejskie, muszą dostosować się do upałów, które mogą ich spotkać. 

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Wśród tych drużyn bez wątpienia są Anglicy. Zdecydowana większość reprezentantów powołanych przez Thomasa Tuchela na co dzień występuje w Premier League, gdzie o upały w trakcie sezony trudno. Anglicy stacjonują Kansas City, gdzie znajduje się ich baza treningowa na mundial.

Strzelanina pod bazą Anglików. Są ranni

W niedzielę 7 czerwca (europejskiego czasu) reprezenci "Lwów Albionu" mogli przeżyć kilka trudnych chwil. Dziennikarze donoszą bowiem, że w pobliżu bazy Anglików doszło do strzelaniny, w której niestety nie zabrakło rannych. O szczegółach rozpisuje się wiarygodny i ceniony portal "nytimes.com".

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"Dziewięć osób zostało rannych w strzelaninie w pobliżu bazy Anglii na Mistrzostwach Świata w Kansas City w stanie Missouri. Policja została wezwana do zgłoszenia incydentu na Troost Avenue, niedaleko bazy treningowej i nieco dalej w przeciwnym kierunku, w kierunku hotelu, z którego Anglia będzie korzystać podczas turnieju, około godziny 4:00 rano w sobotę" - czytamy.

"Kapitan policji w Kansas City, Jake Becchina, potwierdził w rozmowie z The Athletic, że funkcjonariusze zostali wysłani na miejsce po usłyszeniu strzałów i zastali na miejscu duży tłum rozchodzący się. Trzy dorosłe kobiety odniosły obrażenia i zostały przewiezione do szpitala" - dodano. Anglicy mundial rozpoczną w środę 17 czerwca spotkaniem z Chorwacją.

Grupa policjantów w jasnych kamizelkach odblaskowych stoi obok radiowozów policyjnych zaparkowanych przy ulicy. Funkcjonariusze najwyraźniej omawiają działania lub przygotowują się do akcji.
rDennis Goodwin / imago sport Agencja FORUM


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