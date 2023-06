Dziennikarz ogłosił. Karim Benzema szybko znalazł nowy klub

Tymczasem już następnego dnia doszło do zakontraktowania w nowym klubie. Umowa obowiązuje do 2025 roku z opcją przedłużenia na kolejny.

Benzema przez 14 lat występował w barwach "Królewskich", dla których strzelił 354 gole, co jest drugim wynikiem w historii klubu. Wyprzedza go tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który w styczniu trafił do Al-Nassr, innego klubu z Arabii Saudyjskiej.