Sebastian Staszewski: Praca przy książce była znakomitą zabawą, ale i dużym wyzwaniem

- To wielkie wyróżnienie, bo na polskim rynku wydawniczym nie brakuje ciekawych biografii i autobiografii. Praca przy tej książce była znakomitą zabawą, ale i dużym wyzwaniem. Życie i kariera Sławka były świetnym materiałem na książkę i popsucie tego byłoby... grzechem. Tym bardziej dziękuję za tę nagrodę, bo to dowód na to, że wspólnie wykonaliśmy kawał dobrej roboty - powiedział po przyznaniu nagrody Sebastian Staszewski.