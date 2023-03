Dziennikarz Interii Sebastian Staszewski z nominacją do kolejnej nagrody

Po otrzymaniu nagrody za najlepszą biografię w Plebiscycie Sportowa Książka Roku, teraz otrzymała kolejną nominację, tym razem od festiwalu Best Stream Awards w kategorii: Audiobook roku 2022 Biografia/Autobiografia. Historia Sławomira Peszki znalazła się w gronie tak zacnych postaci jak Władymyr Zełeński, Jan Borysewicz czy ksiądz Jan Kaczkowski .

"Wszystkim nominowanym gratulujemy, ponieważ już same nominacje są wyjątkowym wyróżnieniem! Decyduje o nich bowiem nie żadna, mniej lub bardziej tajemnicza czy stronnicza komisja, ale algorytm opierający się na milionach danych z sieci! " - czytamy w mediach społecznościowych Best Stream Awards.

- Życie i kariera Sławka były świetnym materiałem na książkę i popsucie tego byłoby... grzechem. Tym bardziej dziękuję za tę nagrodę, bo to dowód na to, że wspólnie wykonaliśmy kawał dobrej roboty - mówił współautor nagrodzonej pozycji Sebastian Staszewski, po wyróżnieniu w plebiscycie Sportowa Książka Roku. Czy i tym razem będzie miał powody do świętowania?