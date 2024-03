"Dzieciaki" z Niemiec pokonały wicemistrzów świata. Mbappe był bezradny

Strzelanie w tym meczu rozpoczęło się bardzo szybko, bo już w... 7. sekundzie tego spotkania. Niemcy ledwo zaczęli to spotkanie, a Toni Kroos już zauważył lukę, jaka pojawiła się w środku pola na skutek wybiegnięcia do przodu Aureliena Tchouameniego .

W drugiej połowie jak w pierwszej. Szybki gol Niemców. Francja na deskach

Francja potrzebowała gola wyrównującego, ale to ich rywale na zaledwie kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy ponownie zdołali zdobyć bramkę. Przy trafieniu na 2:0 ponownie błysnął 20-latek z Leverkusen. Florian Wirtz tym razem popisał się fenomenalną asystą drugiego stopnia do Jamala Musiali. Zaledwie o rok starszy piłkarz Bayernu Monachium podał następnie do Kaia Havertza, który bezlitośnie wbił piłkę do bramki. W tym momencie było już jasne, że gospodarze Euro 2024 grają najlepszy mecz od wielu miesięcy.