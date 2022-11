Przypomnijmy, że 9 grudnia 2021 roku, w organizmie polskiego napastnika, znaleziono niedozwoloną substancję. materiał do badań, pobrano od piłkarza, 17 października 2021 roku, po przegranym 3-0 meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Pohang Steelers. Nie podano szczegółów, co to było. Wtedy zawodnika tymczasowo zawieszono, a sprawą zajęła się Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC). Jakub Świerczok do japońskiego Nagoya Grampus Eight przeniósł się w lipcu 2021 roku z Piasta Gliwice, ale w nowym klubie miał okazję występować tylko przez kilka miesięcy.