"Dwupak" Josue we własnym polu karnym. Napoli znowu rozbiło Legię

Artur Szczepanik Piłka nożna

Miała być fiesta, a nie stypa, a było i to i to. Do przerwy Legia Warszawa grała kolejny imponujący mecz w Lidze Europy, momentami spychając Napoli, lidera Serie A do głębokiej defensywy. Prowadziła 1:0, ale po przerwie w głównej mierze przez bezmyślność Josue, straciła cztery gole i straciła pierwsze miejsce w grupie C na rzecz Napoli. Włosi udzielili mistrzom Polski kolejnej lekcji skutecznego futbolu.

