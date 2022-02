Kosecki jest dobrze znany kibicom piłki nożnej w naszym kraju. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa i Puchary Polski oraz pięć występów w seniorskiej reprezentacji. W trakcie kariery na rodzimych boiskach grał w takich klubach jak: Legia Warszawa, ŁKS, Lechia Gdańsk czy Śląsk Wrocław, notując łącznie 110 meczów na poziomie Ekstraklasy. Występował również w niemieckim SV Sandhausen oraz tureckim Adana Demirspor Kulübü. Jego ostatnim pracodawcą była natomiast Cracovia, której barw bronił w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu.

Marek Saganowski o Jakubie Koseckim

"Sam fakt, że tacy zawodnicy rozważają dołączenie do Motoru, świadczy o tym, że klub się rozwija i zmierza we właściwym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że to duże nazwisko i wzmocnienie zespołu. Kuba to bardzo doświadczony piłkarz, który ostatnie lata spędził w trudnej i wymagającej lidze tureckiej, a wcześniej udowodnił swoją wartość na ekstraklasowych boiskach. Liczę na to, że będzie wsparciem dla młodszych kolegów w szatni" - powiedział Marek Saganowski, trener Motoru, cytowany przez internetową stronę klubu.

Motor zajmuje siódme miejsce w rozgrywkach drugiej ligi.