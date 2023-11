Dwóch rannych w hicie kolejki! Przed derbami stracili ważnych piłkarzy

Lechia - Wisła. Fernandez wielkim nieobecnym

Fernandez nadal nie był do dyspozycji Szymona Grabowskiego, zatem nie nękał byłych kolegów na boisku (30-latek grał w Wiśle przez półtora roku i był nawet wicekrólem strzelców I ligi). Widowisko długo nie porywało. Na początku drużyny badały swoje siły, strzałów było niewiele. W 23. minucie przed bardzo dobrą szansą do wpisania się na listę strzelców stanął Camilo Mena, ale Kolumbijczyk przestrzelił. Świetną okazję w pierwszej części gry miał jeszcze Dominik Piła. Również i on nie trafił nawet w bramkę.



Strzały z lepszych pozycji oddawali gdańszczanie, natomiast żaden nie został skierowany w światło bramki. Zespół z Krakowa pokusił się o dwa celne uderzenia, lecz były to zbyt anemiczne próby i Bogdan Sarnavskyi spokojnie chwycił piłkę. Publiczność na stadionie w Gdańsku eksplodowała w 62. minucie, ale tylko na kilka sekund. Rifet Kapić wypatrzył Maksyma Khlana wychodzącego sam na sam z Alvaro Ratonem, Ukrainec trafił do siatki, jednak był na spalonym. Trener Szymon Grabowski aż złapał się za głowę.