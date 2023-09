Już za chwilę reprezentacja Polski przystąpi do rywalizacji w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Kadra Fernando Santosa nie ma w ostatnim czasie zbyt dobrej prasy, a negatywne wyniki dodatkowo kumulują niezadowolenie rodzimych fanów. Jak się okazuje, nie jest to jedyny problem portugalskiego szkoleniowca, który musi się zmierzyć z absencją dwóch ważnych kadrowiczów. W meczach z Wyspami Owczymi i Albanią nie zagrają Nicola Zalewski oraz Łukasz Skorupski, którzy doznali urazów w trakcie ostatniej kolejki Serie A.