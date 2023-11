Dwa nokautujące ciosy BVB. Newcastle musi drżeć o awans

Do Dortmundu w czwartej kolejce Ligi Mistrzów przyjechał bowiem Newcastle United , które dobrze radzi sobie w Premier League. Zespół prowadzony przez Eddiego Howe'a w Niemczech zameldował się po prestiżowej, choć skromnej wygranej z Arsenalem. "Sroki" pokonały wicemistrza Anglii na własnym stadionie 1:0. To spotkanie w kontekście rozstrzygnięć w grupie Ligi Mistrzów mogło mieć wielką wartość w kontekście awansu , a bo w tej kwestii wszystko było możliwe.

Niespodzianka w Lidze Mistrzów. Faworyt pokonany

Pierwsza połowa pokazała jednak, że po kacu, jaki mogli mieć piłkarze Borussii w związku z klęską w Der Klasiker, nie ma już śladu. Niemiecka drużyna kompletnie zdominowała zespół z Anglii już od pierwszego kopnięcia piłki. To przełożyło się na strzelenie jednego gola. W 26. minucie pod polem karnym gości byliśmy świadkami małego bilarda, w którym najlepiej odnalazł się Niclas Fullkrug . Snajper z bliska otworzył wynik meczu, a BVB do końca pierwszej połowy nie pozwoliła rywalowi praktycznie na nic.

W drugiej połowie w kontekście dominacji zmieniło się wiele. Nie był to bowiem już tak jednostronny mecz. Newcastle zaczęło się odgryzać, to jednak oznaczało, że za swoimi plecami zostawiać musieli bardzo dużo miejsca. Tak też się faktycznie stało. Drużyna Howe'a miała swoje sytuacje, ale nie byli w stanie zrobić z nich pożytku. Najlepszą zmarnował z pewnością Joelinton, który z metra nie trafił głową do bramki.