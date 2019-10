Kamil Wilczek nie zwalnia tempa w duńskiej ekstraklasie. Jego zespół Broendby IF pokonał u siebie Randres FC 5-2 (3-2) w meczu 14. kolejki, a polski napastnik strzelił dwa gole. W doliczonym czasie gry Wilczek wyleciał z boiska.

Mecz rozpoczął się fatalnie dla Broendby. Po 16 minutach goście prowadzili 2-0. Marvina Schwaebe'a do kapitulacji zmusili Marvin Egho i Erik Marxen.



Sygnał do odrabiania strat dał Wilczek. Polski napastnik zdobył kontaktową bramkę w 25. minucie. Chwilę później czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Randers FC Patrik Carlgren. Rzut karny na bramkę zamienił Wilczek.



Tuż przed przerwą gola na 3-2 dla gospodarzy strzelił Dominik Kaiser.



Po zmianie stron Broendby grało się łatwiej z przewagą jednego zawodnika, a kolejne trafienia były tylko kwestią czasu. Autorem czwartego gola dla miejscowych był Hany Mukhtar. Okazałe zwycięstwo Broendby przypieczętował Simon Piesinger, który skierował piłkę do własnej bramki.



W doliczonym czasie gry z boiska wyleciał Wilczek za uderzenie głową przeciwnika.



Polak w tym sezonie ma już na koncie 14 goli i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Broendby ma 25 punktów i w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Do prowadzącego FC Midtjylland traci dziesięć.

