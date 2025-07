Dwa ciosy przed przerwą załatwiły sprawę Superpucharu. Pierwszy raz w historii

W żadnej innej rywalizacji Lech nie radził sobie tak dobrze z Legią, jak właśnie w tej o Superpuchar. Grali dotąd o to trofeum trzy razy, trzy razy górą był "Kolejorz" - i to wyraźnie. Teraz wiele znaków na niebie i ziemi wskazywało, że może być podobnie. Nie dlatego, że Lech jest teraz mistrzem Polski albo ma atut 40 tysięcy kibiców.

Poznaniacy mogli grać w pełnym komforcie, bez oszczędzania się. Dla nich był to generalny sprawdzian przed spotkaniami o stawkę: ligowym z Cracovią za pięć dni i w eliminacjach Ligi Mistrzów za dziewięć dni.

Trzy dni temu z trudem wygrała z FK Aktobe 1:0 w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy , za cztery dni czeka ją rewanż w Kazachstanie. Klub ze stolicy chciał to spotkanie przełożyć, spotkał się z odmową. Można więc było zakładać, że trener Edward Iordanescu wystawi w Poznaniu mocno rezerwowy skład: oszczędzi tych, którzy mają zagrać za kilka dni z Aktobe.

Rumun uznał jednak, że początek jego pracy w Warszawie to nie jest czas na eksperymentowanie i wybieranie spotkań. A skoro stawką jest trofeum, nieważne, że to najmniej istotne, to trzeba jednak o nie powalczyć. I dokonał tylko drobnych korekt w składzie, które Legii wyszły na dobre.