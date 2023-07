Paulina Baranowska jest obecnie najlepszą polską sędzią asystentką , co widać po kolejnych etapach jej kariery. Oprócz pracy przy okazji odbywających się w ubiegłym roku mistrzostw Europy kobiet pracowała także w mistrzostwach świata U-17, a na koncie ma również mecze w męskim futbolu , gdzie pracowała przy spotkaniach PKO Ekstraklasy czy przede wszystkim finale Pucharu Polski. W grudniu FIFA oficjalnie ogłosiła jej nominację na tegoroczne mistrzostwa świata seniorek , które odbywają się w Australii i Nowej Zelandii.

Mistrzostwa świata kobiet. Paulina Baranowska sędziowała mecz Holandia - Portugalia

~ skomentował to dziennikarz Adam Kotleszka.

Ostatni raz polską sędzię w meczu mistrzostw świata mogliśmy oglądać aż 20 lat temu, w czasie mundialu w USA. Wtedy była to Katarzyna Wierzbowska, również występująca jako asystentka, która zresztą do dzisiejszego dnia może pochwalić się najlepszym osiągnięciem polskiego arbitrażu kobiet, bo na tamtym turnieju została wyznaczona do pracy przy wielkim finale.