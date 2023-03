Duże zamieszanie z gospodarzem MŚ. Niespodziewana furtka dla Argentyny, Izrael popiera kandydaturę

Argentyna chce przejąć organizację MŚ U-20 od ukaranej Indonezji

Okazuje się, że zawirowaniach politycznych najbardziej może skorzystać... Argentyna. Otóż właśnie kraj mistrzów świata ma być faworytem do przejęcia organizacji turnieju. Byłoby to dla Argentyńczyków o tyle ważne, że na boisku nie udało im się wywalczyć przepustek do udziału w mistrzostwach świata. Młodzieżowe mistrzostwa Ameryki Południowej były jednocześnie eliminacjami tego kontynentu na turniej. Kwalifikację uzyskiwały cztery najlepsze zespoły, a młodzi "Albicelestes" odpadli już w pierwszej fazie grupowej. Kosztowało to posadę ówczesnego selekcjonera, znanego z europejskich boisk Javiera Mascherano.