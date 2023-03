Duża wpadka w trakcie el. Euro 2024. Anglicy mogli nie poznać swojego hymnu

Jest jednak coś, co ostatniego wieczoru mogło się mocno nie spodobać graczom Garetha Southgate'a na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu - i było to... wykonanie ich narodowego hymnu. Wersja, którą usłyszeli, pozostawiała wiele do życzenia.

El. Euro 2024. Anglicy zostali zaskoczeni we Włoszech wykonaniem swojego hymnu

Tym razem padła już prawidłowa fraza "God save the king", aczkolwiek pieśń tak czy inaczej odstawała od swoich standardowych interpretacji. Co prawda w niektórych krajach tego typu wariacje nie są niczym niespotykanym (vide USA), natomiast tutaj... piłkarze z Wysp byli co najmniej zaskoczeni tym, co usłyszeli.