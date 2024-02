PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

W 1/8 finału Ligi Mistrzów Borussia Dortmund mierzy się z PSV. Po pierwszym meczu teoretycznie w lepszej sytuacji jest ekipa z Niemiec, ponieważ to spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Mimo to goście mogą być nieco rozczarowani - wszak to właśnie oni jako pierwsi zdobyli gola, a następnie stracili prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez byłego napastnika FC Barcelona.