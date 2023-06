Andrij Pawełko - szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej - został aresztowany. Taką informację przekazała ukraińska agencja Interfax-Ukraina. Będzie przebywał w areszcie we Lwowie do co najmniej 14 sierpnia w oczekiwaniu na proces, który sam nazwał "motywowanym politycznie". Prokuratura stawia mu zarzuty korupcyjne.