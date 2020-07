Reprezentant Serbii został zaatakowany w parku podczas biegania. Jak wynika z relacji mediów, Duszko Toszić padł ofiarą nieletnich sprawców uzbrojonych w paralizatory i noże. Policja zareagowała błyskawicznie.





Chorwacka gazeta "Jutarnji List" poinformowała o brutalnym incydencie, który miał miejsce wczoraj, w parku Kalemegdan w Belgradzie.

Duszko Toszić, wraz z trenerem i kolegami, zostali zaatakowani przez napastników podczas porannej sesji treningowej. Toszić biegał, gdy nagle napadli ich przestępcy uzbrojeni w paralizatory i noże.

Według relacji piłkarza, trzech piłkarzy było obcokrajowcami, zaś sprawcy działali w większej grupie.

Policja błyskawicznie zareagowała na mrożącą krew w żyłach sytuację, ujmując przestępców, którzy okazali się nieletni. Piłkarzom nic się nie stało, ale ucierpiała przechodząca obok kobieta, która została poważnie zraniona.

Toszić na swoim koncie ma kilkadziesiąt występów w barwach reprezentacji Serbii. Od 2018 roku gra w chińskim klubie Guangzhou R&F. W sezonie 2015/2016 zdobył mistrzostwo Turcji razem z drużyną Besiktasu. Wcześniej wraz z FC Sochaux-Montbéliard sięgnął po Puchar Francji.

