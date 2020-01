Rafał Kurzawa został wypożyczony z Amiens SC do Esbjerg fB - informują oba kluby. Polak będzie bronił barw duńskiej ekipy do zakończenia obecnego sezonu, a w umowie zawartej pomiędzy drużynami znalazł się zapis przewidujący opcję transferu definitywnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Transfery. Oni za pół roku będą do wzięcia za darmo. Wideo INTERIA.TV

Kurzawa trafił do Amiens w 2018 roku - po świetnym sezonie w barwach Górnika Zabrze i występie na mundialu. W ostatnim meczu fazy grupowej z Japonią zanotował nawet asystę przy bramce Jana Bednarka (jego reprezentacyjny licznik zamknął się jak dotąd na siedmiu spotkaniach).



Reklama

Dawało to nadzieję na to, że pomocnik poradzi sobie we Francji. Tak się jednak nie stało. Rozegrał zaledwie 11 spotkań w Ligue 1 i tylko dwukrotnie znalazł miejsce w podstawowej jedenastce.

Postanowił więc szukać gry na wypożyczeniu. Rundę jesienną w poprzednim sezonie spędził w drużynie FC Midtjylland. Zaliczył siedem występów w duńskiej ekstraklasie i zwieńczył je jedną bramką oraz jedną asystą. Jego ostatnim rywalem przed powrotem do Francji była ekipa Esbjerg fB.

Teraz Polak będzie bronił jej barw, gdyż powrót nad Sekwanę zepchnął go w piłkarski niebyt. Dyrektor sportowy duńskiej drużyny Jimmi Nagel Jacobsen jest pełen optymizmu i wierzy, że Kurzawa będzie dla Esbjergu sporym wzmocnieniem.

- Rafał Kurzawa to utalentowany zawodnik, który da nam więcej możliwości w linii pomocy i zapewni większą elastyczność i jakość. Może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku pola - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Polak będzie chciał pomóc nowej drużynie w walce o utrzymanie. Po 20. kolejkach duńskiej Superligi Esbjerg zajmuje przedostatnią, 13. lokatę.

TB

Duńska Superliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy