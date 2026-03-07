Dublet przeciwko gigantowi. Polak wysłał sygnał do Urbana. Tuż przed barażami o mundial

Jan Urban jak na razie w roli selekcjonera reprezentacji Polski nie przegrał. Od momentu, gdy przejął stery w drużynie narodowej gra i wyniki Biało-Czerwonych zdecydowanie się poprawiły. Dzięki temu Polacy z dużym spokojem zapewnili sobie udział w barażach o występ w mistrzostwach świata.

W tych piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zmierzą się najpierw z Albanią. Ten mecz zostanie rozegrany w Warszawie. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają, to w finale zagrają ze Szwedami w Szwecji lub Ukraińcami w Hiszpanii. Wydaje się, że Polacy są faworytami meczu z Albanią.

Błysk Zawady w hicie. Dublet z Ajaxem

Inaczej może być w przypadku finału. Najpierw trzeba jednak dokonać selekcji zawodników, a ta powoli musi dobiegać końca. Kilkanaście nazwisk z pewnością jest pewnych, ale o pozostałe kilka miejsc bez wątpienia trwa zażarta rywalizacja. Być może na ostatniej prostej znaczący sygnał wysłał Oskar Zawada.

Napastnik holenderskiego Groningen mecz 26. kolejki ligi holenderskiej przeciwko Ajaxowi zaczął jako rezerwowy. Wszedł na murawę w 46. minucie przy wyniku 1:1. Jak się okazało został bohaterem swojego zespołu. W 65. minucie pierwszy raz pokonał bramkarza przyjezdnych z Amsterdamu.

Polak znakomicie przyjął piłkę tyłem do bramki, a potem kopnął bez zastanowienia. Ledwie siedem minut później skompletował dublet, wykorzystując dośrodkowanie kolegi w pole karne. Dobrym strzałem głową pokonał bramkarza. Niestety przy upadku nabawił się kontuzji barku i zszedł z boiska.

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News

Jn Urban podczas meczu z Finlandią Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Oskar Zawada tym razem w roli antybohatera (Źródło: AFP/x.com/ESPNnl) AFP

