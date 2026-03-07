Dublet przeciwko gigantowi. Polak wysłał sygnał do Urbana. Tuż przed barażami o mundial

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Mecze barażowe o udział w mistrzostwach świata w USA i Kanadzie już za rogiem. Niebawem powinniśmy poznać efekty selekcji przeprowadzonej przez Jana Urbana i jego asystentów. Używając terminogologii lotniskowej "last call" na marcowe zgrupowanie mógł właśnie stać się udziałem Oskara Zawady. Napastnik Groningen popisał się bowiem dubletem w meczu z Ajaxem Amsterdam.

Oskar Zawada (w środku)
Oskar Zawada (w środku)Olaf KraakPAP

Jan Urban jak na razie w roli selekcjonera reprezentacji Polski nie przegrał. Od momentu, gdy przejął stery w drużynie narodowej gra i wyniki Biało-Czerwonych zdecydowanie się poprawiły. Dzięki temu Polacy z dużym spokojem zapewnili sobie udział w barażach o występ w mistrzostwach świata.

"Polski mecz" we Włoszech. Zalewski dał sygnał do ataku. A było już 0:2

W tych piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zmierzą się najpierw z Albanią. Ten mecz zostanie rozegrany w Warszawie. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają, to w finale zagrają ze Szwedami w Szwecji lub Ukraińcami w Hiszpanii. Wydaje się, że Polacy są faworytami meczu z Albanią.

Błysk Zawady w hicie. Dublet z Ajaxem

Inaczej może być w przypadku finału. Najpierw trzeba jednak dokonać selekcji zawodników, a ta powoli musi dobiegać końca. Kilkanaście nazwisk z pewnością jest pewnych, ale o pozostałe kilka miejsc bez wątpienia trwa zażarta rywalizacja. Być może na ostatniej prostej znaczący sygnał wysłał Oskar Zawada. 

A jednak! Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Hiszpanie się pomylili

Napastnik holenderskiego Groningen mecz 26. kolejki ligi holenderskiej przeciwko Ajaxowi zaczął jako rezerwowy. Wszedł na murawę w 46. minucie przy wyniku 1:1. Jak się okazało został bohaterem swojego zespołu. W 65. minucie pierwszy raz pokonał bramkarza przyjezdnych z Amsterdamu.

Polak znakomicie przyjął piłkę tyłem do bramki, a potem kopnął bez zastanowienia. Ledwie siedem minut później skompletował dublet, wykorzystując dośrodkowanie kolegi w pole karne. Dobrym strzałem głową pokonał bramkarza. Niestety przy upadku nabawił się kontuzji barku i zszedł z boiska.

Mężczyzna w marynarce i okularach stoi na tle rozmytego tłumu na stadionie sportowym, obserwując wydarzenia na boisku, w otoczeniu osób ubranych w sportowe stroje.
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
Jn Urban podczas meczu z FinlandiąGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Oskar Zawada tym razem w roli antybohatera (Źródło: AFP/x.com/ESPNnl)
Oskar Zawada tym razem w roli antybohatera (Źródło: AFP/x.com/ESPNnl)AFP
PGE Budowlani Łódź - Moya Radomka Radom. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja