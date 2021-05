Drużyny Mariusza Stępińskiego, Marcina Listkowskiego i Michała Helika przegrały pierwsze potyczki barażowe

Pierwszy etap barażowej batalii o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zakończył się niepowodzeniem dla Mariusza Stępińskiego i Marcina Listkowskiego (US Lecce) we Włoszech oraz Michała Helika (Barnsley) w Anglii. Obie ekipy z Polakami w składzie doznały porażek i oddaliły się od promocji.

W pierwszym meczu półfinałowym baraży o awans do Serie A Lecce uległo na wyjeździe Venezii 0-1. Mariusz Stępinski znalazł się w wyjściowym składzie ekipy gości i grał do 78. minuty. Marcin Listkowski oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.



Rewanż zaplanowano na 20 maja.

Piłkarze Barnsley FC, na tym samym etapie rywalizacji, doznali porażki w identycznych rozmiarach na własnym obiekcie. Michał Helik powołany przez Paulo Sousę do kadry na finały Euro 2020, rozegrał całe spotkanie.



Rewanż - 22 maja.



