Kibice Juventusu są wściekli. Atakują piłkarzy. Fala hejtu spadła na Di Marię

Fani Juventusu nie ukrywają złości i szukają winnych w piłkarzach . W ostatnim czasie ich ofiarą stał się Angel Di Maria . Argentyńczyk został zaatakowany w mediach społecznościowych przez jednego z kibiców, który oskarżył go, że wspólnie z Leandro Paredesem są zwykłymi "najemnikami, którym nie zależy na klubie" . Dodał też, że Di Maria i Paredes nie zasługują na to, aby reprezentować barwy Juventusu. Na odpowiedź Di Marii nie trzeba było długo czekać.

"Tym, który nie zasługuje na koszulkę, jesteś ty. Drużyna i zawodnicy są razem w stu procentach do samego końca . To, co robisz, pokazuje, że jesteś z Juventusem tylko w dobrych chwilach, a nie w złych" - napisał Di Maria.

Żona Di Marii nie wytrzymała. Wzięła w obronę męża. "Zamknij się"

"To nie on przygotowuje drużynę, nie jest trenerem, nie jest tym, który woli grać do tyłu. Zamknij się, jesteś tak głupi czy ci za to płacą?" - skomentowała żona Angela Di Marii.