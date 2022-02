Zanim doszło do szalonej serii "jedenastek", na tablicy wyników widniał rezultat 2-2. Oba zespoły wykonały aż po 11 rzutów karnych.

Flamengo miało aż cztery szanse na zakończenie spotkania triumfem, ale za każdym razem strzał z 11 metrów nie trafiał do siatki.



Paulo Sousa bez pierwszego trofeum w Brazylii

Wojnę nerwów wygrał mistrz kraju, Atletico Mineiro. Tym samym Paulo Sousa nie sięgnął po pierwsze trenerskie trofeum na brazylijskiej ziemi.



Spotkanie rozegrano w mieście Cuiaba. Z powodu upału robiono przerwy w trakcie meczu na uzupełnienie płynów przez zawodników.

51-letni Portugalczyk prowadził "Biało-Czerwonych" od stycznia 2021 roku. Pod koniec grudnia Polski Związek Piłki Nożnej - na prośbę Sousy - rozwiązał z nim kontrakt.

Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz i to on przygotuje drużynę narodową do macowych baraży o awans do finałów MŚ w Katarze.

