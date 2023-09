Argentyńczyk opuścił już spotkanie z Atlantą United z powodu zmęczenia, natomiast w pojedynku z Toronto co prawda wyszedł w pierwszej jedenastce, ale wytrwał tylko do 38. minuty. Alba, który również nie wystąpi w meczu z Atlantą, zszedł z murawy w starciu z Toronto trzy minuty wcześniej.

"Nie sądzę, żeby było to coś nowego lub większego niż to, z czym borykali się wcześniej. To po prostu zmęczenie, nie uważam, żeby doszło do kontuzji mięśniowej" - stwierdził argentyński szkoleniowiec.