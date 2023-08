Drużyna Casha rozbiła ekipę Boruca. Pięć goli, faza grupowa o krok

Szkoci dotarli tym samym do decydującej, czwartej rundy, a w niej wpadli na Aston Villę. Drużyna z Premier League - z uwagi na siłę angielskich rozgrywek - miała zagwarantowane miejsce w fazie play-off, nie musiała przebijać się przez eliminacje. Co warte podkreślenia, "The Villans" powrócili tym spotkaniem na arenę europejską po 13 latach przerwy. Byli stawiani w roli zdecydowanych faworytów i na wyjeździe chcieli to potwierdzić, aby za tydzień u siebie tylko przyklepać awans do fazy grupowej.