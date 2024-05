Druzgocąca diagnoza dla lidera Widzewa. Czeka go bardzo długa przerwa

Pawłowski to obok Rafała Gikiewicza najważniejsza postać drużyny. Wokół tych dwóch zawodników trener Daniel Myśliwiec chciał budować drużynę na przyszły sezon. Pierwszy jest liderem w ofensywie - osiem goli i pięć asyst, a drugi zarządza defensywą. W tym sezonie obaj mieli duży udział w tym, że łodzianie bez większego problemu zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie i prawdopodobnie zakończą sezon w górnej części tabeli.

W środę Pawłowski nie dokończył treningu . Podczas jednego z ćwiczeń kolano "uciekło mu do boku". Już wtedy można było zakładać najgorsze i czarny scenariusz się spełnił. Klub w czwartek poinformował, że zawodnika czeka operacja i dodał, że "na podstawie pierwszych diagnoz oceniono, że przerwa potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy."

To oznacza, że najwcześniej na boisku zobaczymy Pawłowskiego w rundzie wiosennej przyszłego sezonu. W styczniu piłkarze przedłużył umowę z Widzewem, która teraz obowiązuje do czerwca 2026 roku. Ta kontuzja to też bardzo zła wiadomość dla trenera Myśliwca. W łodzkim klubie planowano cztery transfery, ale teraz priorytetem będzie znalezienie zastępcy dla lidera drużyny.