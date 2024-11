Dramatyczny bój Polek w półfinale mistrzostw świata. Zdecydowały rzuty karne

Zgodnie z przewidywaniami bój z reprezentacją USA o prawo do gry w finale pierwszych w historii mistrzostw świata kobiet w amp futbolu należał do niezwykle zaciętych. Reprezentantki Polski wykreowały sobie wiele dogodnych okazji strzeleckich, ale świetnie w bramce spisywała się Alexia Michitti. W regulaminowym czasie gry nie padły gole, wobec czego finalistki wyłoniły dopiero rzuty karne. A w nich lepiej spisały się Amerykanki i to one awansowały. Biało-Czerwone powalczą jednak o brąz.