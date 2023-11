Dramatyczne zwroty akcji. Wicelider ratuje punkt

Korona Kielce zremisowała 2-2 z Jagiellonią Białystok po dobrym spotkaniu

W drugiej połowie do głosu zaczęła dochodzić wreszcie Jagiellonia w osobie jej lidera Jesusa Imaza . W ciągu pierwszych pięciu minut Hiszpan dwa razy dochodził do piłki w pobliżu bramki Dziekońskiego, aż wreszcie sprawdziło się hasło - "do trzech razy sztuka". Stoper Adrian Dieguez dośrodkował w pole karne w stylu Bartłomieja Wdowika , a tam czekał już Imaz, który skierował piłkę do siatki, jednocześnie zderzając się z golkiperem Korony. 10 minut po przerwie było 1-1 i mecz zaczynał się niejako od początku.

Korona przestała grać to co w pierwszej połowie, dlatego trener Kuzera musiał reagować dokonując podwójnej zmiany. I to przyniosło efekt, bardzo aktywny Martin Remacle dośrodkował (to był właściwie "centrostrzał"), wydawało się, że piłkę trącił Dominick Zator, ale ostatecznie bramkę zaliczono Belgowi. Teraz z kolei musiał reagować trener Siemieniec i dało to efekt - po podania kapitana Tarasa Romanczuka do siatki trafił rezerwowy Jakub Lewicki - remis 2-2 na niecałe 10 minut przed końcem spotkania. Do końca meczu obie drużyny miały swoje sytuacje, ale ostatecznie skończyło się zasłużonym remisem, który był dobrą reklamą Ekstraklasy.