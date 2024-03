Dramatyczne sceny w trakcie meczu. Reprezentant kraju walczy o życie

POLSAT GO / POLSAT GO

Do jednej bramki. Trudny sezon Realu Madryt. Eksperci oceniają mecz z Lipskiem. WIDEO / POLSAT GO / POLSAT GO

Reprezentant kraju padł na murawę w trakcie meczu. Ze szpitala nie napływają dobre informacje

Ahmed Refaat wszedł do gry w 61. minucie. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu nagle upadł bezwładnie na murawę. Z pomocą natychmiast ruszyło mu dwóch rywali z Al Ittihad, ale błyskawicznie przy zawodniku znaleźli się członkowie sztabu medycznego, by zacząć reanimację. Piłkarze otoczyli reprezentanta Egiptu tak, by kamery i kibice nie obserwowali, co dzieje się z nim dzieje. Stadion przyglądał się z tym scenom z niepokojem, niektórzy łapali się za głowy, a po kilkudziesięciu sekundach na murawę wjechała karetka.