Dramatyczne sceny po triumfie FC Porto. Samochód staranował grupę kibiców, są ranni
Zwycięstwo w meczu z Alvercą zapewniło FC Porto tytuł mistrza kraju. Jakub Kiwior, Oskar Pietuszewski oraz bohater wspomnianego spotkania - Jan Bednarek - mieli tego dnia wiele powodów do świętowania. Niestety, podczas fety mistrzowskiej doszło do dramatycznego wydarzenia. Samochód wjechał w grupę kibiców portugalskiej ekipy. Medialne doniesienia mówią o kilku rannych osobach, w tym między innymi dzieciach.
FC Porto rozgrywało niezwykle udany sezon. Od momentu dołączenia do składu Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora, a w późniejszym czasie również Oskara Pietuszewskiego, ekipa ta coraz mocniej "betonowała" swoją pozycję lidera tabeli portugalskiej ekstraklasy.
Kulminacyjny moment sezonu nadszedł 2 maja. To właśnie tego dnia "Smoki" miały możliwość przypieczętowania losów krajowego mistrzostwa. Do przedwczesnego triumfu potrzebny było "tylko" zwycięstwo w meczu z FC Alvercą. Ta sztuka udała się głównie za sprawą wspomnianego wcześniej Bednarka, który swoim trafieniem do bramki rywali zapewnił swojej ekipie upragniony tytuł mistrzowski.
Tuż po zakończeniu spotkania na ulicach wielu portugalskich miast rozpoczęło się świętowanie sukcesu ekipy. Niestety, w zalewie zachwytów doszło również do jednego poważnego incydentu.
Samochód staranował kibiców FC Porto. Media donoszą o rannych
Portugalski portal "A Bola" relacjonuje wydarzenia, które miały miejsce w miejscowości Sao Joao da Madeira. To właśnie tam feta mistrzowska kibiców FC Porto omal nie zakończyła się zbiorową tragedią.
Jeden z pojazdów, będących częścią kibicowskiej karawany, w pewnym momencie wjechał na chodnik, po którym poruszała się grupa sympatyków mistrzowskiej ekipy. Pojazd w pierwszym momencie uderzył w znak drogowy, a następnie staranował grupę kibiców. Na miejsce zdarzenia momentalnie oddelegowano cały szereg służb ratunkowych, które udzieliły pomocy poszkodowanym kibicom.
Z relacji mediów wiemy, że w wypadku rannych został co najmniej siedem osób, w tym dwoje dzieci. Stopień ich obrażeń wciąż nie jest jednak znany. Lokalne władze rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego niefortunnego wydarzenia.
Niestety, tego typu incydenty nie są jednostkowymi przypadkami. Dantejskie sceny mogliśmy obserwować między innymi przy okazji zeszłorocznej fety mistrzowskiej PSG, zorganizowanej po historycznym triumfie drużyny w Lidze Mistrzów. Ulice Paryża i innych francuskich miast zamieniły się w tamtym czasie w prawdziwe piekło.