Dramatyczne sceny. Piłkarze zaatakowani przez kibiców. W użyciu broń

Po powrocie autokarem do swojej siedziby piłkarze wsiedli do własnych samochodów, ale gdy tylko wyjechali poza teren klubu, kilka innych aut zajechało im drogę.

- Przyjechaliśmy, żeby przesiąść się do naszych samochodów i wrócić do domu. Wyjechaliśmy, było kompletnie ciemno i nagle pojawiły się samochody "Barra Brava" (zorganizowanej grupy radykalnych kibiców). Było ich chyba pięć czy sześć. Zostałem dwukrotnie uderzony w twarz, szarpano mnie za kurtkę. Byłem przerażony. Moi koledzy nie chcieli wracać do domów, bo bali się, że będą śledzeni - relacjonował 17-letni napastnik Velez Gianluca Prestianni na antenie telewizji ESPN.