Dramat Zalewskiego, koszmarne wieści dla Jana Urbana. Komunikat prosto z Włoch
Nicola Zalewski dziewięć miesięcy temu był zawodnikiem AS Roma. Pod koniec zimowego okna transferowego odszedł z klubu ze stolicy na rzecz wypożyczenia do Interu Mediolan. Tam spisał się na tyle dobrze, że klub z Lombardii wykupił naszego reprezentanta, ale nie na długo, bo nowy sezon Zalewski zaczął w Atalancie, prezentował się naprawdę dobrze. Niestety teraz czeka go dłuższa przerwa spowodowana kontuzją uda.
Nicola Zalewski ma za sobą bardzo udaną drugą połowę sezonu, choć nie obyło się bez problemów. Polak zimą tego roku zdecydował się odejść z AS Roma. Nową drużyną naszego wahadłowego został Inter Mediolan, który wówczas walczył o potrójną koronę. Zalewski bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowych barwach i zaczął udowadniać, że warto go wykupić.
Ostatecznie Inter się na ten ruch zdecydował, a cena była iście promocyjna. Klub z Lombardii przelał na konto rywali z Rzymu ledwie osiem milionów euro, co później okazało się doskonałą inwestycją. W połowie sierpnia sprowadzeniem Zalewskiego zainteresowała się bowiem Atalanta Bergamo. Negocjacje były naprawdę sprawne. 18 sierpnia derbowy rywal z regionu ogłosił transfer Polaka.
Dłuższa przerwa Zalewskiego. Cios dla Jana Urbana
Zespół z Bergamo zapłacił za naszego zawodnika 17 milionów euro. Zalewski nie potrzebował okresu aklimatyzacji, z miejsca stał się graczem wyjściowego składu, prezentując naprawdę wysoką formę, co potwierdził także na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Niestety w ostatnim ligowym meczu opuścił boisko po ledwie 10 minutach gry, trzymając się za okolice uda.
- W poniedziałek zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, i postaramy się jak najszybciej postawić ich na nogi - zapowiadał trener. Nasz kadrowicz przeszedł już badania, a te niestety wykazały poważniejszą kontuzję. Według doniesień włoskich mediów chodzi o naderwanie pierwszego stopnia prawego mięśnia dwugłowego uda. Zalewski ma pauzować od 2 do 3 tygodni.
Taki okres przerwy w praktyce oznacza, że nie przyjedzie na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, choć trzeba poczekać na oficjalny komunikat. Reprezentanci spotkają się z Janem Urbanem 6 października. Biało-Czerwoni w tym czasie zmierzą się towarzysko z Nową Zelandią 9 października oraz trzy dni później w wyjazdowym spotkaniu zagrają w eliminacjach mundialu z Litwą.