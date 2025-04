Dramat w Arsenalu. Nagłe wieści dla Kiwiora przed wielkim hitem. "Koniec sezonu"

Arsenal przed sezonem uważany był za jednego z czołowych kandydatów do wygrania Premier League obok Manchesteru City , czy Liverpoolu . Mikel Arteta nie ma jednak łatwej pracy, bo regularnie traci bardzo ważnych piłkarzy, co oczywiście wpływa na wyniki zespołu, który nie jest w stanie regularnie wygrywać. W połowie grudnia poważnej kontuzji doznał Bukayo Saka . Angielski skrzydłowy pauzował aż do początku kwietnia, co odbiło się na rezultatach "Kanonierów".

Kiwior zagra z Realem Madryt? Wielka szansa dla Polaka

W klubie rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na diagnozę, bo przed "Kanonierami" wielki bój z Realem Madryt . Wyniki badań przyszły w czwartek 3 kwietnia i są one absolutnie bezlitosne dla Gabriela. "Oprócz zmiany w meczu z Fulham we wtorek, możemy potwierdzić, że Gabriel Magalhaes doznał urazu ścięgna udowego, który wymaga operacji. " Gabi" przejdzie zabieg chirurgiczny ścięgna udowego w nadchodzących dniach i natychmiast rozpocznie program rekonwalescencji i rehabilitacji " - czytamy w oficjalnym komunikacie medycznym Arsenalu.

Klub przekazał także, że dla 27-letniego środkowego obrońcy to koniec tego sezonu i teraz celem jest przygotowanie się do kolejnego. To z kolei oznacza, że z pewnością więcej szans do gry dostanie Jakub Kiwior, który jest naturalnym następcą dla Gabriela. Pytaniem pozostaje to, czy Mikel Arteta zaufa Polakowi w momencie, gdy przyjdzie walka z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i rywalizacja z Viniciusem Juniorem, Kylianem Mbappe czy Judem Bellinghamem.