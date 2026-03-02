Dramat Ter Stegena, klamka zapadła. Trener ogłosił oficjalnie, to koniec

Jesienią 2024 roku Marc-Andre ter Stegen doznał bardzo poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry niemal na cały zeszły sezon. W ten sposób do Barcelony przebojowo zawitał Wojciech Szczęsny. Kiedy Niemiec wrócił do zdrowia, niemal od razu nabawił się urazu pleców. Efekt? Kolejna przerwa, niemal półroczna.

W międzyczasie do drużyny Hansiego Flicka dołączył Joan Garcia, który obecnie jest niekwestionowaną "jedynką" między słupkami. Z tego faktu sprawę zdał sobie Ter Stegen. Były kapitan zespołu udał się na wypożyczenie do Girony, aby tam walczyć o udział na nadchodzących mistrzostwach świata.

Roman Kołtoń mocno po odpadnięciu Jagiellonii z Ligi Konferencji. "Oba mecze zawalił". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nagelsmann ogłosił ws. Ter Stegena. Wszystko się posypało

I w teorii był to naprawdę dobry plan. Niestety zaledwie po dwóch rozegranych spotkaniach w nowej drużynie zdrowie niemieckiego bramkarza znów się posypało. Tym razem nabawił się kontuzji lewego ścięgna podkolanowego i musiał przejść kolejny zabieg - trzeci w niecałe dwa lata.

W ostatnim wywiadzie dla "Kickera" sytuację Marka-Andre ter Stegena szczerze, bez pudrowania podsumował Julian Nagelsmann. Selekcjoner reprezentacji Niemiec powiedział wprost, kto stanie w bramce Niemców na mistrzostwach świata, odnosząc się również do sytuacji 39-letniego Manuela Neuera.

- Jasno przedstawiłem swoje stanowisko, a Manu (Neuer - red.) również wyraźnie wyraził swoje. To on przeszedł na emeryturę. Wciąż wierzę, że świetnie sobie radzi, że jest świetnym bramkarzem, ale mamy też wyjątkowego bramkarza w osobie Oliego Baumanna. Jeśli Oli pozostanie tak zdrowy i stabilny jak teraz, czekają go wspaniałe mistrzostwa świata. Wcale nie martwimy się o pozycję bramkarza. Są inne obszary, które mnie bardziej niepokoją - powiedział.

- To oczywiście niezwykle tragiczna sytuacja dla Marka, że coś tak dramatycznego może wyniknąć z tak prostej akcji, jak zwykłe podanie. Patrząc na jego historię w reprezentacji, teraz nadeszła jego kolej - tłumaczył Nagelsmann, mając na myśli, że teraz to zdrowy Ter Stegen powinien wejść w buty Neuera. Ale tak się nie stanie. Przynajmniej w najbliższym czasie.

- Ta książka nie jest jeszcze całkowicie zamknięta, ale nie ma wątpliwości, że sytuacja będzie bardzo napięta, bo trzeba wziąć pod uwagę nie tylko niedawną przerwę, ale także okres przed nią. Nie grał prawie od roku, to bardzo mało - nie ukrywa trener Niemców. Nie wiadomo, kiedy 33-latek wróci do optymalnej formy. W tym sezonie w sumie zdążył zagrać w trzech meczach.

Marc-Andre ter Stegen nie zagra w najbliższych spotkaniach reprezentacji Niemiec Mohammad Amirhosseini / NurPhoto AFP

Marc-Andre ter Stegen MATTHIEU MIRVILLE AFP

Marc-Andre ter Stegen, Hansi Flick AFP

UNI Opole - LOTTO Chemik Police. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport