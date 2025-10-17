Tragiczne zajście miało miejsce w czwartkowym meczu drugiej ligi kazachskiej między Han-Tengri a Ekibastuzem doszło do dramatu. Na zegarze była 63. minuta. Wówczas na murawę padł Dias Tuleu. Służby medyczne natychmiast ruszyły mu z pomocą. 19-latek został chwilę później przetransportowany do miejscowego szpitala, gdzie przez kilka godzin trwała walka o jego życie. Niestety pojawił się tragiczny komunikat.

Nie żyje 19-letni piłkarz

- "Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszego młodego kolegi Diasa Tuleu. Wyrażamy najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i całemu klubowi Han-Tengri. To ogromna strata dla kazachskiego futbolu" - przekazała kazachska federacja piłkarska, która zapowiedziała, że powstanie komisja, która zbada okoliczności śmierci 19-latka.

W kazachskich mediach nie ma informacji o przyczynach śmierci piłkarzy. Być może na to pytanie odpowie sekcja zwłok.

Dias Tuleu miał 19 lat i był uważany za utalentowanego piłkarza. Jego pierwszym klubem był Kairat Ałmaty. Do zespołu Han-Tengri dołączył przed obecnymi rozgrywkami i był wiodącą postacią. Strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.

