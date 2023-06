Dramat reprezentanta Polski. To zachwiało to jego karierą

Aleksander Buksa to młodzieżowy reprezentant Polski, brat zawodnika seniorskiej kadry Polski, czyli Adama Buksy. Obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry U-21, gdzie szykuje się do spotkań z Finalndią i Czarnogórą. Na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" Aleksander Buksa opowiedział o wielkich problemach ze zdrowiem, z jakimi się nie tak dawno musiał zmagać.

Aleksander Buksa nie był pewien, czy będzie mógł kontynuować karierę

Teraz mozolnie się odbudowuje. Próbował wrócić do formy na wypożyczeniach w Belgii: najpierw w OH Leuven, potem w Standardzie Liege, ale w obu przypadkach nie w pierwszym zespole.Teraz 20-latek wraca do Genui. - Kontrakt obliguje mnie do powrotu do Genoi. A czy tam zostanę, to nie wiem - nie ukrywa Buksa.