Dramat Polki. Płyną wyrazy współczucia do Barcelony. "Bóg ma w tym swój plan"

Nie każdy pamięta, że pierwszą Polką w Barcelonie była nie Ewa Pajor, a Emilia Szymczak. Kontrakt z katalońskim klubem podpisała w 2023 roku. To było spełnienie jej marzeń.

Droga do pierwszej drużyny okazała się jednak długa i wyboista. Nastolatka trafiła najpierw do zespołu rezerw, a w ubiegłym roku została wypożyczona do Liverpoolu. Tam miała nabrać doświadczenia przed powrotem do Hiszpanii.

W Anglii większość czasu przesiedziała jednak na ławce rezerwowych. Na domiar złego w grudniu doznała kontuzji braku. Musiała poddać się operacji. Do pełni sił wracała przez blisko trzy miesiące.

Emilia Szymczak potwierdza: uraz więzadła krzyżowego. Jeszcze w tym tygodniu rekonstrukcja

W styczniu bieżącego roku Szymczak udzieliła wywiadu serwisowi Laczynaspilka.pl. Na pytanie, czego sobie życzy w na ten rok, odpowiedziała bez wahania: - Najważniejsze, żeby nie było kontuzji.

- Chciałabym się dalej rozwijać i mam do tego świetne otoczenie - dodała. - Jestem w najlepszym klubie na świecie i jeśli każdego dnia nie będę udowadniać, że zasługuję na to, by tu zostać, na moje miejsce znajdzie się tysiąc albo i więcej dziewczyn. Każdego dnia muszę dawać z siebie wszystko.

Realia brutalnie zweryfikowały oczekiwania reprezentantki Polski. W sobotnim meczu drugiej drużyny Barcelony z rezerwami Atletico Madryt doznała kontuzji już w 11. minucie. Została zniesiona z murawy na noszach. Od samego początku podejrzewano poważny uraz kolana.

W poniedziałek przypuszczenia te potwierdziła sama zawodniczka.

"Brakuje mi słów, by opisać, jak się teraz czuję…" - rozpoczęła wpis na Instagramie.

"Kontuzja więzadła krzyżowego przedniego, której doznałem podczas meczu w zeszłą sobotę, niestety się potwierdziła. Pod koniec tygodnia przejdę operację. Wiem, jak długa i trudna będzie droga, zanim wrócę do tego, co kocham najbardziej. Ale wiem, że wrócę silniejsza, krok po kroku" - zapowiada.

"Wierzę, że nic nie dzieje się bez powodu i że Bóg ma w tym wszystkim swój plan. Jestem niezmiernie wdzięczna, że znajduję się w najlepszych rękach i że mam wokół siebie tak wspaniałych ludzi, którzy wspierali mnie od samego początku. Wrócę" - to końcowy fragment posta.

Przy tego typu urazach okres rekonwalescencji wynosi zwykle 6-9 miesięcy. To oznacza, że Szymczak w tym sezonie na murawie już się nie pojawi.

Emilia Szymczak

Emilia Szymczak

DJB: Sieciówka 16.03.26. WIDEO Polsat Sport