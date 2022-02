Dramat podczas meczu w Dębicy. Młody piłkarz stracił przytomność

Oprac.: Katarzyna Pociecha Piłka nożna

Dramat podczas meczu sparingowego pomiędzy Wisłoką Dębicą a Tarnovią Tarnów. W pierwszej połowie spotkania na murawę upadł zawodnik drużyny gości. "Wszyscy ruszyli na pomoc" - zrelacjonował Andrzej Klich. Podjęto reanimację. Tomasz Galas został zabrany karetką do szpitala w Dębicy, następnie przewieziono go do placówki w Tarnowie. Klub podał informacje na temat stanu zdrowia 22-letniego piłkarza.

Zdjęcie Dramat podczas meczu sparingowego Wisłoka Dębica - Tarnovia Tarnów /https://www.facebook.com/wisloka1908/ / East News