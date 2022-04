Dramat piłkarza z Ukrainy. Nie może zapomnieć o wojnie, rodzina tam została

26 kwietnia Dynamo Kijów zagra kolejny mecz towarzyski. Tym razem po drugiej stronie boiska znajdą się piłkarze Borussi Dortmund. Będzie to wyjątkowe spotkanie, ponieważ w czarno-żołtych barwach na murawie pojawi się ukraiński zawodnik, który uciekł do Niemiec przed wojną.

Alan Aussi jeszcze niedawno dzielił się w mediach społecznościowych zdjęciami z wyjazdu na Malediwy. Był normalnym, grającym w piłkę nożną 20-latkiem. Wojna zapoczątkowana przez Rosjan zmusiła go jednak do ucieczki z kraju. Najpierw zatrzymał się w Warszawie, gdzie szybko zauważyli go przedstawiciele niemieckiego klubu. Teraz 20-latek trenuje z Borussią Dortmund.

Choć Aussi spełnia teraz swoje marzenia, trenując u boku m.in. gwiazdy Borussi Erlinga Haalanda, nie zapomina o tym, co dzieje się w jego ojczyźnie. Wtorek będzie dla niego wyjątkowym dniem, gdyż wyjdzie na boisko w barwach niemieckiego klubu podczas spotkania z Dynanem Kijów.

Trudno mi się skupić na piłce nożnej. Ale jestem zawodowcem, wyjdę i dam z siebie wszystko. (...) Dzięki grze pomagamy Ukrainie. Zbieramy datki, aby pomóc moim bliźnim. Chcę w tej sposób pomóc mojemu krajowi - powiedział Aussi, cytowany przez portal bvb.de.

Podczas gdy Aussi znalazł schronienie w Niemczech, jego znajomi i rodzina pozostali w Ukrainie. 20-latek utrzymuje kontakt z najbliższymi przyjaciółmi, którzy chwycili za broń, by chronić kraj przed Rosjanami.

Dwóch moich najlepszych przyjaciół jest na pierwszej linii frontu. Kontaktuję się z nimi codziennie, aby dowiedzieć się, czy jeszcze żyją. To trudne dla mnie i ich rodzin, każdy dzień może być ich ostatnim - wyznał.

20-letni piłkarz podziękował Borussi Dortmund i miastu za przyjęcie go oraz umożliwienie mu odbywania treningów w Niemczech. Jest wdzięczny za to, że piłkarze Borussi zgodzili się zagrać w meczu charytatywnym i pomóc w zbiórce darów dla osób potrzebujących. Na wyjątkowy gest zdobyli się nie tylko zawodnicy. Sędziowie także postawili na niecodzienne posunięcie. Według doniesień, wtorkowy mecz poprowadzi dwóch arbitrów. Ukrainiec Denys Shurman zagwiżdże w pierwszej części spotkania, a w drugiej połowie jego rolę przejmie sędzia Bundesligi Patrick Ittrich.

