Dramat piłkarskiej sędzi. Intymne zdjęcia trafiły do sieci bez jej zgody

Oprac.: Paweł Czechowski Piłka nożna

Diana Di Meo, sędzia piłkarska z Włoch, ma za sobą niełatwy czas. Niedawno do sieci trafiły jej nagie zdjęcia oraz intymne nagrania wideo - zostały one udostępnione na Instagramie oraz WhatsAppie. Jak podkreśla Włoszka, w internecie musiały się znaleźć one w wyniku włamania na jej smartfon, a ona sama stała się ofiarą tzw. "zemsty pornograficznej".

Zdjęcie Piłka nożna / Eddie Keogh - The FA / Contributor / Getty Images