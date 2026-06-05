Dramat Niemców przed mundialem. Młoda gwiazda wylądowała w szpitalu

Reprezentacja Niemiec przeszła w ostatnich miesiącach przemianę pokoleniową. Z gry w drużynie narodowej zrezygnowały cztery wielkie gwiazdy. Mowa o Tonim Kroosie, Ilkayu Gundoganie, Thomasie Mullerze oraz Manuelu Neuerze. Ten ostatni niespodziewanie zdecydował się wrócić do drużyny narodowej.

Wszystko po to, aby pomóc Niemcom w powtórzeniu sukcesu z 2014 roku. Wówczas ekipa dowodzona przez Joahima Loewa sięgnęła po tytuł mistrzów świata, w finale pokonując obecnych mistrzów świata - Argentynę. Bez wątpienia Niemcy marzą o tym, aby ponownie zza oceanu wrócić z tytułem.

Dramat Niemców. Badania, a potem decyzja

Powrót Neuera to jedno, ale opieranie drużyny na młodych gwiazdach drugie. Wśród nich bez wątpienia był Lenart Karl. Objawienie sezonu w Bayernie Monachium w ostatnim meczu towarzyskim z Finami zagrał od pierwszej minuty, a skład wówczas desygnowany przez Nagelsmanna wydaje się zbliżony do tego wymarzonego.

Niestety wszystko wskazuje na to, że na mundialu Karl może nie zagrać. Szczegóły przekazał sam Nagelsmann. - Nie wygląda to dobrze. Trafił do szpitala i będzie miał prześwietlenia. Musimy poczekać na diagnozę i zobaczyć, czy będzie mógł zagrać na Mistrzostwach Świata, czy też będziemy musieli powołać zastępcę - powiedział.

Karl w minionym sezonie zadebiutował w Bayernie Monachium. Oczywiście nie mógł liczyć na grę kosztem Michaela Olise na prawym skrzydle, ale stanowił dla niego wartościową alternatywę. Uzbierał 40 występów. Strzelił dziewięć goli i osiem razy asystował. W nardowych barwach zagrał trzykrotnie.

Julian Nagelsmann MARCEL ENGELBRECHT AFP





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