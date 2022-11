Dramat na wizji. W trakcie meczu dowiedziała się o tragicznej śmierci matki

Tragiczna śmierć matki

W związku z meczem Dania - Tunezja została zaproszona do komentowania spotkania przez angielską telewizję ITV . W trakcie programu zniknęła jednak ze studia. Okazało się, że trakcie meczu dotarła do niej tragiczna wiadomość.

Co się stało, opowiedziała na instagramie. Tam opublikowała czarną planszę i napisała: "We wtorek rano moja mama wracała z fitness klubu. Została zabita przez ciężarówkę. Słowa nie są w stanie opisać, co czuję. Straciłam najważniejszą osobę w moim życiu. To stało się tak nagle i niepodziewanie. Miała dopiero 57 lat".