Dramat Lewandowskiego, kibice ruszyli do akcji. Poruszenie w Barcelonie

Nie ulega wątpliwości, że przed FC Barcelona dziś jedno z najważniejszych spotkań w obecnie trwającym sezonie. Liderzy La Ligi są bliscy odpadnięcia z Pucharu Króla, ponieważ w pierwszym półfinale przegrali aż 0:4 z Atletico Madryt. Na domiar złego we wtorkowy wieczór nie pomoże im Robert Lewandowski, o czym wspominaliśmy na wstępie. Polak ma co prawda powrócić w ekspresowym tempie, lecz jeszcze nie 3 marca.

"Będziemy musieli sobie z tym poradzić. Trzeba to zaakceptować. Mieliśmy pecha. Obracając się, uderzył o ramię przeciwnika. Potem strzelił gola. Utrata takiego gracza jak on, Frenkie, Gavi, Eric czy Andreas zawsze jest trudna, ale drużyna zawsze sobie z tym dobrze radzi" - mówił Hansi Flick na konferencji prasowej. Trener wierzy jednak w pozytywny zwrot akcji. "Musimy sprawić, by niemożliwe stało się możliwe. To nasz cel" - dodawał. Podobnie do sprawy podchodzą kibice, czego dowód otrzymaliśmy we wtorkowy poranek.

Kibice FC Barcelona ruszyli do akcji. W mieście pojawiły się transparenty

Na profilu "PB NOSTRA ENSENYA", czyli jednej z grup odpowiedzialnych za doping, pojawiło się kilka zdjęć przedstawiających transparenty. Nawiązywały one do udanych powrotów swoich ulubieńców w przeszłości. Kibice wspomnieli o Ipswich 1977, Anderlechcie 1978, Goeteborgu 1986 oraz Paryżu 2017. Zwłaszcza rywalizacja z ekipą ze stolicy Francji do dziś jest miło wspominana nie tylko w Hiszpanii. Francuzi na Camp Nou wybrali się z czterobramkową zaliczką, lecz zostali zdemolowani przez "Bordowo-granatowych" 6:1. Z podobną sytuacją przed pierwszym gwizdkiem mamy do czynienia obecnie. Fani marzą więc o powtórce z rozrywki.

"Historia nie wyjaśnia się sama. Jest zapisana" - podsumowały krótko osoby odpowiedzialne za akcję. Początek meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

