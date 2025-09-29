Dramat gwiazdy włoskiej Serie A. Przekazał wieści o śmierci ojca

Romelu Lukaku bez wątpienia należy do piłkarzy, którzy budzą duże emocje. Wystarczy przypomnieć sobie jego rozstanie z Interem Mediolan, a potem to samo z londyńską Chelsea. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach znalazł swoje miejsce na ziemi i jest nim słoneczny Neapol.

Do zespołu Napoli trafił za kwotę ledwie 30 milionów euro i bez żadnych wątpliwości już dawno się spłacił. W pierwszym sezonie pod Wezuwiuszem Lukaku wspólnie z kolegami z drużyny sięgnął bowiem po tytuł najlepszego zespołu włoskiej Serie A, a sam Belg w 38 meczach strzelił 14 goli i 11 razy asystował.

Ojciec Lukaku nie żyje. Zmarł w wieku 58 lat

Sezon 2025/2026 rozpocznie się dla niego z opóźnieniem z powodu kontuzji. Z tej przyczyny belgijski snajper nie zagrał w hitowym spotkaniu między AC Milan i SSC Napoli w miniony weekend. Dzień po spotkaniu na swoim Instagramie opublikował poruszającą wiadomość o śmierci ojca.

"Dziękuję Ci za to, że nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiem. Jestem Ci na zawsze wdzięczny i doceniam Cię. Życie nigdy nie będzie takie samo. Chroniłeś mnie i prowadziłeś jak nikt inny. Nie będę już taki sam. Ból i łzy płyną strumieniami. Ale Bóg da mi siłę, żebym się pozbierał. Dziękuję za wszystko" - napisał Belg, dodając wspólne zdjęcie.

Ojciec Lukaku był także profesjonalnym piłkarzem. Karierę rozpoczął w afrykańskim AS Vita Club w 1987 roku, a zakończył równo 20 lat później jako zawodnik belgijskiego KGR Katelijne. Większość swojej kariery piłkarskiej spędził w Belgii. Reprezentował kadrę Zairu. Zmarł w wieku ledwie 58 lat.

