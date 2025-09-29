Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat gwiazdy włoskiej Serie A. Przekazał wieści o śmierci ojca

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Romelu Lukaku bez wątpienia jest jednym z najlepszych belgijskich piłkarzy w historii. Ostatnie miesiące snajper spędza we Włoszech. Obecnie jest kontuzjowany i w hitowym meczu AC Milan z SSC Napoli nie zagrał. Kilkanaście godzin po spotkaniu w poruszającej wiadomości poinformował o śmierci swojego ojca.

Romelu Lukaku
Romelu LukakuAFP

Romelu Lukaku bez wątpienia należy do piłkarzy, którzy budzą duże emocje. Wystarczy przypomnieć sobie jego rozstanie z Interem Mediolan, a potem to samo z londyńską Chelsea. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach znalazł swoje miejsce na ziemi i jest nim słoneczny Neapol.

Do zespołu Napoli trafił za kwotę ledwie 30 milionów euro i bez żadnych wątpliwości już dawno się spłacił. W pierwszym sezonie pod Wezuwiuszem Lukaku wspólnie z kolegami z drużyny sięgnął bowiem po tytuł najlepszego zespołu włoskiej Serie A, a sam Belg w 38 meczach strzelił 14 goli i 11 razy asystował.

Ojciec Lukaku nie żyje. Zmarł w wieku 58 lat

Sezon 2025/2026 rozpocznie się dla niego z opóźnieniem z powodu kontuzji. Z tej przyczyny belgijski snajper nie zagrał w hitowym spotkaniu między AC Milan i SSC Napoli w miniony weekend. Dzień po spotkaniu na swoim Instagramie opublikował poruszającą wiadomość o śmierci ojca.

"Dziękuję Ci za to, że nauczyłeś mnie wszystkiego, co wiem. Jestem Ci na zawsze wdzięczny i doceniam Cię. Życie nigdy nie będzie takie samo. Chroniłeś mnie i prowadziłeś jak nikt inny. Nie będę już taki sam. Ból i łzy płyną strumieniami. Ale Bóg da mi siłę, żebym się pozbierał. Dziękuję za wszystko" - napisał Belg, dodając wspólne zdjęcie.

Ojciec Lukaku był także profesjonalnym piłkarzem. Karierę rozpoczął w afrykańskim AS Vita Club w 1987 roku, a zakończył równo 20 lat później jako zawodnik belgijskiego KGR Katelijne. Większość swojej kariery piłkarskiej spędził w Belgii. Reprezentował kadrę Zairu. Zmarł w wieku ledwie 58 lat.

Legenda Barcelony żegna się z boiskiem – wyjątkowy wieczór w TokioAP© 2024 Associated Press
Kevin De Bruyne i jego koledzy z kadry już pożegnali Euro 2024. Teraz przed kapitanem Belgów ważna decyzja dotycząca... opuszczenia Manchesteru City?
Kevin De Bruyne i jego koledzy z kadry już pożegnali Euro 2024. Teraz przed kapitanem Belgów ważna decyzja dotycząca... opuszczenia Manchesteru City?VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFPAFP
Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku
Kevin De Bruyne i Romelu LukakuFABRICE COFFRINI / AFPAFP
Romelu Lukaku
Romelu LukakuKirill KudryavtsevAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja