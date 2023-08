Dramat gwiazdy Legii Warszawa. Czeka go kolejna przerwa od gry

Kiedy Legia przedłużała z nim kontrakt, to byliśmy przekonani, że to będzie fundament tego zespołu. Sytuacja jest dramatyczna. Wrócił ostatnio do treningów, ale wciąż go boli. Miał wycięte chyba z 70 procent łąkotki. Nie wiadomo, kiedy wróci do gry

~ - powiedział Mateusz Borek na "Kanale Sportowym".