Dramat Eriksena. Mecz zakończony po 75 minutach. Sceny chwytające za serce
Podczas towarzyskiego meczu Danii z Ukrainą doszło do dramatycznego zdarzenia. Jeden z liderów skandynawskiej reprezentacji - Christian Eriksen - upadł nieprzytomny na murawę. W przeszłości 34-latek doznał już zatrzymania akcji serca podczas meczu. Przez wzgląd na dramatyczne okoliczności, zdecydowano się przedwcześnie zakończyć spotkanie towarzyskie. Wszyscy zebrani okazali natomiast ogrom wsparcia poszkodowanemu.
Tuż przed mundialem wiele reprezentacji otrzymało szansę rozegrania spotkań towarzyskich. Z możliwości tej skorzystały także nacje, które nie wezmą udziału w imprezie czterolecia. Wśród nich znaleźli się między innymi Duńczycy oraz Ukraińcy. Te dwie reprezentacje spotkały się ze sobą 7 czerwca. Niestety, podczas ich pojedynku doszło do dramatycznego wydarzenia z udziałem lidera skandynawskiej ekipy.
Christian Eriksen, bo o nim mowa, w pewnym momencie złapał się za klatkę piersiową. Następnie 34-latek upadł na murawę tracąc przytomność. Ekipa ratunkowa momentalnie ruszyła w kierunku poszkodowanego. Strach o życie piłkarza był ogromny. W przeszłości przydarzyła mu się bowiem bardzo podobna sytuacja. Podczas Euro 2020 doznał on zatrzymania akcji serca. Jego reanimację obserwował wówczas cały świat.
Mecz przerwany po dramacie Eriksena. Wspaniały gest kibiców
Ostatecznie Christian Eriksen odzyskał przytomność, a ze słów lekarza duńskiej kadry dowiedzieliśmy się, że piłkarz czuje się dobrze. Zawodnik samodzielnie opuścił murawę. Został natychmiastowo przetransportowany do szpitala w celu wykonania niezbędnych badań.
Po tym dramatycznym wydarzeniu wszyscy uczestnicy meczu byli zgodni - spotkanie zostało przerwane w 75. minucie. Z tą decyzją zgodzili się także zasiadający na trybunach kibice, którzy zaczęli gromkimi brawami oklaskiwać znajdujących się na murawie piłkarzy. Ci naturalnie odwzajemnili ten wspaniały gest. Większość oklasków skierowano zapewne pod adresem samego Eriksena.
Tego typu sytuacja to śmiertelne zagrożenie dla zawodników. Znane są przypadki graczy, którzy wychodzili na murawę nie zdając sobie sprawy, iż nadchodzący mecz będzie ostatnim w ich życiu. Tym razem Christian Eriksen miał jednak ogrom szczęścia. Już po raz drugi udało mu się uniknąć najgorszego.