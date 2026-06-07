Dramat Eriksena. Mecz zakończony po 75 minutach. Sceny chwytające za serce

Tuż przed mundialem wiele reprezentacji otrzymało szansę rozegrania spotkań towarzyskich. Z możliwości tej skorzystały także nacje, które nie wezmą udziału w imprezie czterolecia. Wśród nich znaleźli się między innymi Duńczycy oraz Ukraińcy. Te dwie reprezentacje spotkały się ze sobą 7 czerwca. Niestety, podczas ich pojedynku doszło do dramatycznego wydarzenia z udziałem lidera skandynawskiej ekipy.

Mecz przerwany po dramacie Eriksena. Wspaniały gest kibiców

Ostatecznie Christian Eriksen odzyskał przytomność, a ze słów lekarza duńskiej kadry dowiedzieliśmy się, że piłkarz czuje się dobrze. Zawodnik samodzielnie opuścił murawę. Został natychmiastowo przetransportowany do szpitala w celu wykonania niezbędnych badań.

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Po tym dramatycznym wydarzeniu wszyscy uczestnicy meczu byli zgodni - spotkanie zostało przerwane w 75. minucie. Z tą decyzją zgodzili się także zasiadający na trybunach kibice, którzy zaczęli gromkimi brawami oklaskiwać znajdujących się na murawie piłkarzy. Ci naturalnie odwzajemnili ten wspaniały gest. Większość oklasków skierowano zapewne pod adresem samego Eriksena.

Tego typu sytuacja to śmiertelne zagrożenie dla zawodników. Znane są przypadki graczy, którzy wychodzili na murawę nie zdając sobie sprawy, iż nadchodzący mecz będzie ostatnim w ich życiu. Tym razem Christian Eriksen miał jednak ogrom szczęścia. Już po raz drugi udało mu się uniknąć najgorszego.

Christian Eriksen DAMIEN MEYER / AFP AFP

Piłkarze obu zespołów zasłonili miejsce, w którym udzielano Christianowi Eriksonowi pomocy BO AMSTRUP AFP

Duńscy piłkarze ocierają łzy. Najgorsze minęło, Christian Eriksen przytomny został przetransportowany do szpitala BO AMSTRUP AFP





Belgia - Serbia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport